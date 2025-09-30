Мусаев — о победе над «Динамо»: «Думаю, серия пенальти стала украшением матча»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, пенальти — 4:2) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Увидели интересный матч. Я, думаю, что зрители ушли в хорошем настроении. Несмотря на то, что счет был 0:0, игра была очень динамичная. В первом тайме «Динамо», наверное, было поострее. Во втором тайме у нас были очень хорошие моменты, стопроцентные, чтобы забивать. Игра шла на встречных курсах с высокой интенсивностью. Думаю, украшением матча стала серия пенальти.

Давно, наверное, мы уже не видели на нашем стадионе серию пенальти. Ребята показали хладнокровие, дисциплину. Хорошо сыграл Саша Корякин. Поэтому я рад этой победе. Два матча мы не могли выиграть. И с точки зрения турнирной таблицы мы хотим занять максимально высокое место в группе. Мы вообще не хотим разделять Кубок и чемпионат. Поэтому остался один матч, и нужно дальше сделать все, чтобы остаться на этом первом месте, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

— За счет чего получилось переломить игру?

— Во-первых, состав не очень сыгранный, и между матчами «Ростова» и «Динамо» было всего два тренировочных дня. Один день восстановились, один день немножко тактикой, стандартами занялись. Не могли работать неинтенсивно, поэтому это видно было, что не хватало сыгранности. И плюс Козлов и Эдик Сперцян, они два футболиста, которые по позиции десятки. И там Дане было немного неудобно в первом тайме на этой позиции. Плюс «Динамо» играло очень интенсивно и агрессивно в высоком прессинге, прессинговали один в один по всему полю. Нам немножко не хватало хладнокровия в первом тайме. Понимали, через какие зоны можно было выходить. Во втором тайме, в принципе, все ребята вышли хорошо. Мне очень нравится, что хороший настрой, нет разделения, это Кубок или чемпионат. Тот же Кордоба попросился уже в перерыве, дайте я выйду. Эдо не хотел тоже уходить, хотел еще больше сыграть. Поэтому это хорошее отношение, которое привело в итоге к победе.

«Краснодар» набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Следующий матч в Кубке «быки» проведут 23 октября с «Сочи».

Мария Захарян