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«Краснодар» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в Кубке России 15 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Краснодара&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Краснодар&quot;

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в рамках группы С во втором туре Fonbet Кубка России Пути РПЛ в четверг, 15 августа. Встреча пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20:30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня в Кубке России. Ключевые события матча «Краснодар» — «Ахмат» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».
Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте — matchtv.ru.
Обе команды в первом туре Кубка России выиграли. «Быки» на своем поле победили ЦСКА (1:0). «Ахмат» дома разгромил «Пари НН» (4:1).

Последняя очная встреча соперников состоялась в рамках 1-го тура РПЛ 21 июля 2024 года и завершилась вничью — 1:1.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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