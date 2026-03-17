17 марта, 23:04

Кордоба — о победе над ЦСКА: «Хотели выиграть именно так, чтоб ответить тем, кто плохо говорил о нас»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги ответного матча против ЦСКА (4:0) в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень счастлив. После того шума, который был в прошлый раз, я очень доволен. Поле, погода, наш настрой, хорошая работа в течение недели — все это нас замотивировало сегодня.

Мы хотели выиграть именно таким способом, ответить журналистам, которые плохо говорили о нас. СМИ нас атаковали, это переходило границы. Но я прошел через многие вещи и понял — чтобы не говорили обо мне, я никогда не буду сомневаться в своих возможностях. Хочу поблагодарить журналистов, которые поддерживают нас — их немного, но они есть», — сказал Кордоба.

«Краснодар» вышел в финал пути РПЛ Кубка России. Там команда Мурада Мусаева сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Спартак» (первый матч — 5:2).

(Мария Захарян)

Джон Кордоба
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
  • Чернобог

    Ты нигер, твоё дело пахать на плантации, и открывать рот лишь с позволения белого хозяина! Совсем уже страх потеряли, совсем забылись, ну ничего, мы вам напомним где ваше место и кто вы!

    18.03.2026

  • waysman

    быки провокаторы и симулянты.

    18.03.2026

  • 1 JAMAL

    Плаксивая обезъяна раскудазиалась, после получения петушиного судейства....

    18.03.2026

  • skeptic

    Хорошая победа.Назло всем хейтерам столичным.Запомнится надолго. А игры у ЦСКА не было,наверное хотели потерпеть в защите,ни одного удара в первом тайме это позор.

    18.03.2026

  • инок

    ЦСКА первых минут время тянули, наверное боялись 6 голов получить.)

    18.03.2026

  • Ралпачан Фляйшманъ

    он меня выбесил. у него на глазах бычек бьет бразильца по ноге в штрфной ЦСКА - делает вид, что не видит. и тут же желтую армейцу. ясно, что наши дурни - доказывать надо было игрой, но этот Буратино что вообще делал? он с самого начала установил стандарты борьбы - а свистел в одну сторону. и только и бегал к вару, ни одного правильного решения. это катастрофа, что таких вынуждены тащить для обновления судейского корпуса. бесит, просто бесит. черт с ним с поражением, играли никудышне. но еще и это пустое место. зато понтов в интервью - знаток футбола, фанатик футбола, религиозный дисциплинированный. и где все это?

    17.03.2026

  • Николай Макеев

    Контрофактная команда с названием цска ( не имеющая абсолютно никакого отношения к АРМИИ ) в очередной раз показала свой истинный уровень и порадовала все , кому чемпионат РПЛ не безразличен

    17.03.2026

  • Palacios

    Ну может не так грязно Кордоба, но локотки, коготки выпускал регулярно и всё спускали ему с рук, а в ЛЧ исчезал аки призрак. Логично. Вернблум играл по-всякому. И грязно и исподтишка. Просто все забыли. А Гаттузо, Эдгар Давидс, а Эдинсон (по прозвищу "Скотина)? Я тоже не об этом. А о том, что есть такая категория игроков. Тут я при своём мнении.

    17.03.2026

  • Gordon

    Лучше бы он этого Кордобу выломал технично.

    17.03.2026

  • Gordon

    Дзюба грязно? Поступал и говорил - да, а вот по игре что-то не замечал. Вернблум жестил дико и часто оставался безнаказанным, но играл не подло при этом. Разное сие. Ну и сейчас не о них разговор. И не только об игре, а о поведении в целом.

    17.03.2026

  • Иван Л.

    И что, думаешь лучше говорит станут?) да ни разу - «каким ты был, таким остаался» :rofl:

    17.03.2026

  • инок

    Показательный момент был, когда игрок ЦСКА явно провоцировал Кордобу, а он просто стоял и смотрел на него, я прям удивился..)

    17.03.2026

  • Palacios

    Что не говорите, но Кордоба игрок, дающий результат. Можно подумать Дзюба иначе играл в своё лучшее время. Тоже грязно. Или, икона коней, Вернблум не был грязным игроком? Как быстро кони забыли манеру игру своего грязнули )

    17.03.2026

  • Gordon

    Вот не наговорил бы незаслуженных гадостей про судью да про заговоры очередные - и был бы молодцом.

    17.03.2026

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Да вы и в этой игре грязно играли, как обычно. Пучеглазенький губастенький мамбет ташаев только вам с рук спускал, а на армейских бразильцев завелся и стал удалять, виляя пухленькой попочкой. Вот и цена вашей победы. А понтов - и Галицкий пальцы гнет, и негр чуть не всрался. Удачи вашиму сопернику по финалу, коровы позорные. Нет у вас истории - и ни за какие деньги не купишь. и это пока ваш хозяин жив и решает все. без него вас размажут и сольют, как Уфу, Мордовию, Сочи и прочих калифов на час.

    17.03.2026

  • Gordon

    О вас плохо говорили не из-за футбола, а из-за поведения, если что. И будут говорить, даже если вы все оставшиеся игры так сыграете. И это будет по делу. Вот даже в этих словах после прекрасной победной игры какие-то обиды дебильные. Ещё и СМИ против них, ага :)

    17.03.2026

