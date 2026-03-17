Кордоба — о победе над ЦСКА: «Хотели выиграть именно так, чтоб ответить тем, кто плохо говорил о нас»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги ответного матча против ЦСКА (4:0) в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Очень счастлив. После того шума, который был в прошлый раз, я очень доволен. Поле, погода, наш настрой, хорошая работа в течение недели — все это нас замотивировало сегодня.

Мы хотели выиграть именно таким способом, ответить журналистам, которые плохо говорили о нас. СМИ нас атаковали, это переходило границы. Но я прошел через многие вещи и понял — чтобы не говорили обо мне, я никогда не буду сомневаться в своих возможностях. Хочу поблагодарить журналистов, которые поддерживают нас — их немного, но они есть», — сказал Кордоба.

«Краснодар» вышел в финал пути РПЛ Кубка России. Там команда Мурада Мусаева сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Спартак» (первый матч — 5:2).

(Мария Захарян)

