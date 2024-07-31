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Форвард «Динамо» Тюкавин: «На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы»

Зарина Халимхонова
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил поражение от «Спартака» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:3).

— Со «Спартаком» у вас совсем не ладится последние два сезона. Почему они вас каждый раз обыгрывают?

— На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы.

— Так уже происходит четыре матча подряд. Можно ли сказать, что для вас «Спартак» самый неудобный соперник в лиге?

— Как хотите, так и называйте.

— Что с вашей результативностью? В прошлом сезоне вы всех поражали, сейчас три матча без голов?

— Глобально проблемы нет, просто нет голов. Буду работать, тренироваться.

— То есть это стечение обстоятельств?

— Да.

— «Динамо» будет в этом году делать акцент на чемпионат, чтобы там выступить в РПЛ лучше?

— Важен, как чемпионат, так Кубок России.

В следующем матче Кубка России «Динамо» 14 августа встретится с одноклубниками из Махачкалы, «Спартак» в этот же день сыграет с «Крыльями Советов».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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