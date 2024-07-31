Форвард «Динамо» Тюкавин: «На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил поражение от «Спартака» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:3).
— Со «Спартаком» у вас совсем не ладится последние два сезона. Почему они вас каждый раз обыгрывают?
— На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы.
— Так уже происходит четыре матча подряд. Можно ли сказать, что для вас «Спартак» самый неудобный соперник в лиге?
— Как хотите, так и называйте.
— Что с вашей результативностью? В прошлом сезоне вы всех поражали, сейчас три матча без голов?
— Глобально проблемы нет, просто нет голов. Буду работать, тренироваться.
— То есть это стечение обстоятельств?
— Да.
— «Динамо» будет в этом году делать акцент на чемпионат, чтобы там выступить в РПЛ лучше?
— Важен, как чемпионат, так Кубок России.
В следующем матче Кубка России «Динамо» 14 августа встретится с одноклубниками из Махачкалы, «Спартак» в этот же день сыграет с «Крыльями Советов».