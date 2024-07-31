Личка: «Сравните состав «Динамо» и «Спартака». Большая разница!»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что поражение его команды в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3) связано с большим количеством молодежи в составе бело-голубых.

— В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку».

— Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть встречу, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.

— Сегодняшнй результат — больше заслуга «Спартака» или проблема «Динамо»?

— Посмотрите состав Спартака и посмотрите мой состав. Большая разница. Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-06 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот — то есть, у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0, — сказал Личка на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.