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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Константин Кучаев: «Нам везло? Нет! Раз мы победили, значит, переиграли соперника»

22:09
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча с «Уфой» в Олимп-Кубке России (1:0) прокомментировал итоги игры.

— Представлял, что будет дополнительное время. Думал, как будет тяжело. Но получилось в концовке забить гол и обойтись без дополнительного времени.

— Было много ошибок в обороне в первом тайме.

— Была не очень хорошая погода. Хотя мы находились в равных условиях, так что глупо сваливать на погоду.

— Серия без побед давила на команду?

— Старались не задумываться об этом, все матчи мы играли хорошо. Может быть, какие-то доли везения, фарта в сторону других команд не давали нам победить.

— ЦСКА за счет везения победил «Уфу»?

— Стараюсь не задумываться об этом. Мы победили, значит, так и должно было быть.

— Вам везло? Как вы считаете?

— Нет. Раз мы победили, значит, переиграли соперника. (Ярослав Сусов)

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