Константин Кучаев: «Надеюсь, что кризис преодолен»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча с «Уфой» в ОЛИМП-Кубке России (1:0) верит, что армейцы и дальше будут побеждать.

— В четвертьфинале можете встретиться со «Спартаком». Ждете этого матча?

— Мы ждем любого соперника. Кто попадется, тот и попадется. Мы не ждем легкого противника.

— ЦСКА давно не проходил так далеко в Кубке. Насколько важно выиграть турнир для вас?

— Нужно выигрывать в каждом матче. Чемпионата, кубка или еврокубке. И тогда команда будет обретать другой статус.

— Поможет ли эта победа выигрывать и дальше? Кризис преодолен?

— Надеюсь на это. (Ярослав Сусов)