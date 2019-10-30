Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Константин Кучаев: «Надеюсь, что кризис преодолен»

21:48
Теги:

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча с «Уфой» в ОЛИМП-Кубке России (1:0) верит, что армейцы и дальше будут побеждать.

— В четвертьфинале можете встретиться со «Спартаком». Ждете этого матча?

— Мы ждем любого соперника. Кто попадется, тот и попадется. Мы не ждем легкого противника.

— ЦСКА давно не проходил так далеко в Кубке. Насколько важно выиграть турнир для вас?

— Нужно выигрывать в каждом матче. Чемпионата, кубка или еврокубке. И тогда команда будет обретать другой статус.

— Поможет ли эта победа выигрывать и дальше? Кризис преодолен?

— Надеюсь на это. (Ярослав Сусов)

Опрос

проголосовало: 7620
Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир