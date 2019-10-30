Константин Кучаев: «Надеюсь, что кризис преодолен»
21:48
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча с «Уфой» в ОЛИМП-Кубке России (1:0) верит, что армейцы и дальше будут побеждать.
— В четвертьфинале можете встретиться со «Спартаком». Ждете этого матча?
— Мы ждем любого соперника. Кто попадется, тот и попадется. Мы не ждем легкого противника.
— ЦСКА давно не проходил так далеко в Кубке. Насколько важно выиграть турнир для вас?
— Нужно выигрывать в каждом матче. Чемпионата, кубка или еврокубке. И тогда команда будет обретать другой статус.
— Поможет ли эта победа выигрывать и дальше? Кризис преодолен?
— Надеюсь на это. (Ярослав Сусов)
Опрос
проголосовало: 7620Все опросы
Кто фаворит Кубка России-2019/20?
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...