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Сегодня, 14:30

Комментатор Орлов ответил на вопрос, нужно ли переносить матч «Волга» — «Зенит» в Питер

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Волга» — «Зенит».

Ранее сообщалось, что матч между этими командами могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.

— Мое мнение — надо играть в Ульяновске. Сама идея Кубка России предполагает то, что надо играть в регионах, популяризировать футбол по всей стране. Ульяновск заслуживает этого праздника, там сейчас такой ажиотаж! Вчера разговаривали с пресс-атташе «Волги». Там люди целыми семьями собираются на игру! Это же здорово! Очередь (смеется).

Клуб готовится к принятию «Зенита». На поле включен подогрев. Газон покрыт красной пленкой. Стоит ожидать зеленой травы. Думаю, все будет нормально. Надо играть именно в Ульяновске.

Не очень понимаю ту волну, которая поднялась против «Зенита». Питерский клуб не настаивает на том, чтобы сыграть у себя. Нет. Просто «Зенит» предложил «Волге» включить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену». Так бывает. Запасной вариант. Но у «Волги» свои варианты — Жигулевск и Нижнекамск.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; на&nbsp;тренировке. «Матч «Волга» — «Зенит» нужно проводить в Ульяновске. Это же праздник для всего города!» Мнение Орлова

Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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