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Сегодня, 14:30

«Матч «Волга» — «Зенит» нужно проводить в Ульяновске. Это же праздник для всего города!» Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Зенита» на тренировке.
Фото ФК «Зенит»
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики «Волги».
Фото ФК «Волга» (Ульяновск)
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Комментатор Геннадий Орлов — о ситуации вокруг матча 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит».
Кубок России. Плей-офф. Нижняя сетка. 1/4 финала
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

— Мое мнение — надо играть в Ульяновске. Сама идея Кубка России предполагает, что надо проводить матчи в регионах, популяризировать футбол по всей стране. Ульяновск заслуживает этого праздника, там сейчас такой ажиотаж! Вчера разговаривали с пресс-атташе «Волги». Там люди целыми семьями собираются на игру! Это же здорово! Очередь (смеется).

Клуб готовится к принятию «Зенита». На поле включен подогрев. Газон покрыт пленкой. Стоит ожидать зеленой травы. Думаю, все будет нормально. Надо играть именно в Ульяновске.

Болельщики "Волги". Фото ФК "Волга" (Ульяновск)
Болельщики «Волги».
ФК «Волга» (Ульяновск)

Не очень понимаю ту волну, которая поднялась против «Зенита». Питерский клуб не настаивает на том, чтобы сыграть у себя. Нет. Просто «Зенит» предложил «Волге» включить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену». Но у «Волги» свои варианты — Жигулевск и Нижнекамск.

25 февраля в Ульяновске будет холодно? Слушайте, ну в футбол играли всегда при любой погоде. Есть же правило: если минус 15, то матч отменяется. Давайте дождемся дня игры. Пока рано тревожиться. Все идет в штатном режиме.

Вспоминаю свое игроцкое прошлое. Справлялись и с холодами. В советское время вкладывали в бутсы газетную бумагу, оборачивали ей ногу. Такой, знаете, народный метод.

Зарема Салихова. «На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. А Зареме — спасибо». Директор «Волги» — о кубковом матче

Почему РФС не перенес матчи Кубка на более поздние даты, раз у нас нет еврокубков? Ну мы же должны соответствовать европейскому календарю. Да, нас пока не пускают в европейские турниры. Но все-таки... Надо быть ко всему готовым. Кроме того, есть легионеры, которые уезжают в эти окна. Мы члены УЕФА, никуда не переходили пока. Правда, на днях наша делегация встречалась с представителями футбола Азии.

Я уже как-то затрагивал эту тему. Если УЕФА разрешит, почему бы нашим лучшим клубам не сыграть сезон-другой в Азиатской Лиге чемпионов? Это может стать выходом для нашего футбола. Повысим интерес. Но и от Европы категорически отказываться нельзя! Дай бог, получится организовать нечто гибридное. Конечно, надо еще просчитать финансовые моменты этого временного перехода в Азиатскую ЛЧ, но на первый взгляд выглядит все довольно заманчиво и резонно.

Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги»? Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть. Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» — «Спартак». Это же тоже хорошо (смеется).

Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Зарема Салихова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Давайте ждать интересной игры «Волга» — «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав. Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы первой лиги. В общем, я за популяризацию футбола в регионах. Давайте делать добрую историю. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции.

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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