Директор «Волги» ответил, может ли команда сыграть в Питере домашний матч с «Зенитом»
Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин ответил на вопрос, может ли команда сыграть в Санкт-Петербурге домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».
— Почему «Зенит» предложил вам сыграть в Питере?
— Это предложение соперника. Но мы в таком переносе никакой необходимости не видим.
— Уверены, что комиссия разрешит провести игру в Ульяновске?
— На 100 процентов уверенным нельзя быть ни в чем. Но считаю, сумеем подготовиться к этому важному матчу. Все идет по плану, без сбоев. В городе огромный ажиотаж. Все ждут футбольный праздник.
— И все-таки вы же должны иметь план «Б», просчитывать варианты. Если вам не разрешат сыграть дома, возможен ли перенос матча на стадион «Зенита»?
— Даже не хочу об этом думать. Все будет хорошо. На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. У нас же заявлены резервные стадионы.
— Самара и Нижнекамск?
— Стадион «Акрона» и Нижнекамск.