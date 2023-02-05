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Сегодня, 19:55

Директор «Волги» ответил, может ли команда сыграть в Питере домашний матч с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Волги».
Фото ФК «Волга» (Ульяновск)

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин ответил на вопрос, может ли команда сыграть в Санкт-Петербурге домашний матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

— Почему «Зенит» предложил вам сыграть в Питере?

— Это предложение соперника. Но мы в таком переносе никакой необходимости не видим.

— Уверены, что комиссия разрешит провести игру в Ульяновске?

— На 100 процентов уверенным нельзя быть ни в чем. Но считаю, сумеем подготовиться к этому важному матчу. Все идет по плану, без сбоев. В городе огромный ажиотаж. Все ждут футбольный праздник.

— И все-таки вы же должны иметь план «Б», просчитывать варианты. Если вам не разрешат сыграть дома, возможен ли перенос матча на стадион «Зенита»?

— Даже не хочу об этом думать. Все будет хорошо. На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. У нас же заявлены резервные стадионы.

— Самара и Нижнекамск?

— Стадион «Акрона» и Нижнекамск.

Зарема Салихова. «На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. А Зареме — спасибо». Директор «Волги» — о кубковом матче

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Перерыв

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
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ФК Волга (Ульяновск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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