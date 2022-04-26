Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о проведении финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках».

«Финалы Кубка должны проходить в «Лужниках». Иначе зачем мы строим и перестраиваем такие стадионы? Поэтому я с нетерпением жду финал «Енисей» — «Алания» и надеюсь, что стадион будет заполнен до отказа. А если говорить серьезно, то, конечно, все ждут вывеску «Динамо» — «Спартак». Но я не удивлюсь, если «Енисей» сыграет с «Аланией», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также Губерниев отметил значимость стадиона «Лужники» для страны.

«Лужники» — сердце спорта в стране. Идея развести по городам, безусловно, здравая, ее можно тоже всячески приветствовать. Но, если играть в Москве, то это, конечно, надо делать в «Лужниках». Это колыбель и сердце нашего спорта, олимпийский стадион. И я очень надеюсь, что когда-нибудь наш олимпийский стадион снова станет олимпийским, что на нем появятся легкоатлетические дорожки. Потому что при всей моей любви к футболу, на олимпийском стадионе должны еще проводится соревнования по легкой атлетике, а сейчас это невозможно», — добавил Губерниев.

Ранее пресс-служба турнира сообщила, что финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках». Решающий матч состоится 29 мая.

Москва примет финал турнира впервые с 2008 года — тогда на стадионе «Локомотив» в Черкизове ЦСКА обыграл пермский «Амкар» в серии пенальти.