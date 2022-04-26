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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:13

РФС: в календаре возможны изменения, если команда попадет в стыки и выйдет в финал Кубка

Алаев прокомментировал проведение кубкового финала в «Лужниках»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал проведение финала БЕТСИТИ Кубка России на стадионе «Лужники». Матч состоится 29 мая.

— Сегодня мы определили местом проведения финала БЕТСИТИ Кубка России стадион «Лужники». Считаем, что такой матч должен пройти на главной арене страны, арене, которая принимала финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов, — сказал Алаев «СЭ». — Встреча состоится в конце мая, а значит, болельщики смогут провести весь день в парке рядом со стадионом, где мы организуем большую развлекательную программу.

— Матч запланирован на 29 мая, при этом на соседние даты также назначены стыковые матчи, в которые могут попасть потенциальные финалисты.

— Да, финал запланирован на 29 мая, а стыковые матчи — на 24-25 и 27-28 мая. Мы пониманием, какое важное значение для клубов имеют все эти игры. В случае выхода команд и в стыки, и в финал, они могут оказаться в неравных с соперником условиях, так как между стыковыми матчами и кубком останется недостаточно времени для восстановления и подготовки. Если этот сценарий осуществится, то возможны и изменения в календаре соревнований.

В полуфиналах БЕТСИТИ Кубка России встретятся «Динамо» (2-е место в РПЛ) — «Алания» (5-е место в ФНЛ) и «Спартак» (10-е место в РПЛ) — «Енисей» (4-е место в ФНЛ). Игры пройдут 10 и 11 мая соответственно.

БЕТСИТИ Кубок России
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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