Источник: ФИФА рассмотрит вариант расширения чемпионата мира до 64 команд в августе

Международная федерация футбола (ФИФА) соберет независимую комиссию, которая изучит возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд в августе 2026 года, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

По данным источника, комиссия соберется 7 августа. Она займется оценкой рыночного спроса и последствий решения об увеличении участников ЧМ. 14 августа комиссия должна вынести вердикт по этому вопросу. Результаты решения будут опубликованы 11 сентября.

С 11 июня по 19 июля состоялся ЧМ-2026, который проходил в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире приняли участие 48 команд, а число матчей составило 104.