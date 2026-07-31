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Сегодня, 15:33

Источник: ФИФА рассмотрит вариант расширения чемпионата мира до 64 команд в августе

Сергей Филин

Международная федерация футбола (ФИФА) соберет независимую комиссию, которая изучит возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд в августе 2026 года, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

По данным источника, комиссия соберется 7 августа. Она займется оценкой рыночного спроса и последствий решения об увеличении участников ЧМ. 14 августа комиссия должна вынести вердикт по этому вопросу. Результаты решения будут опубликованы 11 сентября.

С 11 июня по 19 июля состоялся ЧМ-2026, который проходил в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире приняли участие 48 команд, а число матчей составило 104.

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