Комитет по этике рассмотрит обращение Кашшаи по твиту «Уфы» не раньше четверга

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал «СЭ» новость об обращении главы департамента судейства Виктора Кашшаи с просьбой оценить нецензурный твит «Уфы».

«Это личная инициатива Кашшаи, но решать все будет руководство лиги и РФС. Если будет обращение, то будем его рассматривать. Пока в комитет по этике ничего не приходило. Если успеют до четверга отправить, то рассмотрим на заседании комитета», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее, 9 апреля, «Чемпионат» сообщил, что Кашшаи написал письмо в РФС, чтобы в комитете по этике оценили скандальный пост «Уфы».

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Ахматом» (0:1) вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

(Константин Колмаков)