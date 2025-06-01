«Ростов» — ЦСКА: во сколько начало финала Кубка России

«Ростов» и ЦСКА встретятся в решающем матче FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию суперфинала Кубка России. За ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — ЦСКА можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире суперфинал покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Трансляция начнется за час до стартового свистка, будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

ЦСКА вышел в суперфинал по пути РПЛ во второй раз за три года, а «Ростов» дошел до решающей игры с помощью пути регионов.