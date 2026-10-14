Махачкалинское «Динамо» и «Зенит» назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Зенита» на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоится 14 октября на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Мендоза, Кагермазов, Ахмедов, Сундуков, Зинович, Александров, Глушков, Джабраилов, Хубулов, Агаларов.

Запасные: Волк, Карабашев, Алибеков, Махамаджонов, Сердеров, Джавад, Кузяев, Лесовой, Апшацев, Магомедов, Домингос.

«Зенит»: Москвичев, Флоренсио, Андраде, Караваев, Вега, Кондаков, Джон Джон, Ерохин, Шилов, Карпукас, Фелипе Аугусто.

Запасные: Зайцев, Волков, Дуглас Сантос, Обонин, Мантуан, Мусаев, Левандовский.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

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