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Сегодня, 16:25

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» на матче с «Краснодаром»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке на ближайшее заседание комитета по матчам FONBET Кубка России по футболу.

«В матче «Акрон» — «Волгарь» рассмотрим выходы за пределы технической зоны без выхода на поле тренеров Сергея Павлова и Евгения Калешина. В матче «Локомотив» — «Рубин» болельщики скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. На стадионе система оповещения была использована для поддержки команды «Локомотив», диктор стадиона кричал: «Вперед, «Локо». В матче «Спартак» — «Краснодар» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику.
Также рассмотрим выход тренера «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова за пределы технической зоны. В матче ЦСКА — «Оренбург» рассмотрим выход тренера Давида Деограсии за пределы технической зоны и скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Матчи 1/4 финала Пути регионов пройдут c 12 по 14 марта.

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