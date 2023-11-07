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Сегодня, 13:09

Медведев считает, что у «Зенита» может поквитаться с «Динамо» за прошлогодний розыгрыш Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал встречу «Зенита» с московским «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Как прокомментирую результат жеребьевки для «Зенита»? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с «Динамо» за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне «Зенит» и «Динамо» также играли друг с другом в плей-офф FONBET Кубка России. Матч закончился победой московского клуба по пенальти.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/medvedev-u-zenita-poyavilas-vozmozhnost-povidatsya-s-dinamo-za-proshlogodniy-rozygrysh-kubka-rossii
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Кубок России
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