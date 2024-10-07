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Сегодня, 12:05

КДК РФС не будет рассматривать удаление Станковича в кубковом матче с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (2:3).

«В матче «Динамо» — «Спартак» было скандирование болельщиками обеих команд ненормативной лексики и оскорбительных выражений. КДК РФС не будет рассматривать удаление Деяна Станковича, так как он получил вторую желтую карточку», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 5-го тура «Спартак» занимает первое место в группе A, набрав 12 очков. У «Динамо» 8 очков и второе место.

Деян Станкович
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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