КДК РФС не будет рассматривать удаление Станковича в кубковом матче с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (2:3).

«В матче «Динамо» — «Спартак» было скандирование болельщиками обеих команд ненормативной лексики и оскорбительных выражений. КДК РФС не будет рассматривать удаление Деяна Станковича, так как он получил вторую желтую карточку», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 5-го тура «Спартак» занимает первое место в группе A, набрав 12 очков. У «Динамо» 8 очков и второе место.