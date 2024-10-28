КДК рассмотрит выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Сакича

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В матче «Динамо» и «Спартака» болельщики махачкалинцев бросили на поле бутылку с жидкостью. В участников матча она не попала. Рассмотрим также выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Ненада Сакича. Болельщики «Динамо» Махачкала также скандировали оскорбительные выражения.

В матче против «Ахмата» болельщики ЦСКА неоднократно скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику.

«Ростов» — «Локомотив»: болельщики железнодорожников неоднократно скандировали ненормативную лексику.

«Акрон» — «Рубин»: выход главного тренера Тедеева за пределы технической зоны на поле», — сказал Григорьянц «СЭ».

22 октября «Факел» проиграл «Зениту» (0:1), «Динамо» Мх уступило «Спартаку» (0:1), ЦСКА победил «Ахмат» (1:0).

23 октября «Оренбург» обыграл «Химки» (2:0), «Ростов» в серии пенальти проиграл «Локомотиву» (2:2, 7:8), «Акрон» потерпел поражение от «Рубина» (0:1), «Краснодар» уступил «Пари НН» (1:2).

24 октября московское «Динамо» на выезде разгромило «Крылья Советов» (6:3).