«Тюмень» и «Амкар» сыграют в матче пути регионов Кубка России

«Тюмень» встретится с «Амкаром» в матче пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Тюмень» — «Амкар» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущих раундах Кубка России «Тюмень» обыграла «Челябинск» (2:0) и «Аланию» (0:0, пенальти — 4:3). «Амкар» победил «Уралец» (1:1, пенальти — 5:4), «Торпедо» Миасс (1:0), «Черноморец» (3:3, пенальти — 4:3) и «Композит» (1:0).