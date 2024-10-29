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Сегодня, 16:15

«Тюмень» — «Амкар»: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

«Тюмень» и «Амкар» сыграют в матче пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Тюмень» встретится с «Амкаром» в матче пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Тюмень» — «Амкар» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд
29 окт, 17:30. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Амкар Пермь

В предыдущих раундах Кубка России «Тюмень» обыграла «Челябинск» (2:0) и «Аланию» (0:0, пенальти — 4:3). «Амкар» победил «Уралец» (1:1, пенальти — 5:4), «Торпедо» Миасс (1:0), «Черноморец» (3:3, пенальти — 4:3) и «Композит» (1:0).

Футбол
Кубок России
ФК Амкар
ФК Тюмень
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