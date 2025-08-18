КДК накажет «Зенит» за поведение болельщиков в адрес Даку

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Болельщики ЦСКА во встрече с «Акроном» скандировали оскорбительные выражения в игре со «Спартаком». И выход за пределы технической зоны тренера армейцев Фабио Челестини.

Во встрече «Зенита» и «Рубина» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражение в адрес нападающего гостей Мирлинда Даку.

В игре «Пари НН» — «Ростов» неподобающее поведение команды гостей — два удаления. И задержка начала матча на четыре минуты по вине «Пари НН».

В игре «Спартак» — «Динамо» Махачкала задержка начала матча по вине гостей на три минуты. И болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику», — сказал Григорьянц «СЭ».

Матчи третьего тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России пройдут с 26 по 28 августа.