16 августа, 03:42

Самый высокий человек России сыграет за «Амкал» в Кубке России

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент «Амкала» Герман Попков сообщил, что экс-игрок «Далласа» Павел Подкользин сыграет против «Калуги» в матче 2-го раунда FONBET Кубка России.

«Вспомнил, что когда-то меня знакомили с баскетболистом, который играл за «Reality» — Павел Подкользин. Думаю, многие из вас знают, кто это — баскетболист, который играл в НБА. На данный момент, он является самым высоким человеком в России. Это просто гигант. У него огромное количество призов и достижений спортивных. Также сейчас у него много ролей в фильмах и сериалах. Это просто очень-очень сильно. На мой взгляд, сумасшедшее подписание. Сейчас занимаемся отшивом формы и поиском бутс на его ногу, что в принципе невозможно — 53 размер. 53! Я думаю, что мы должны всех удивить. Не представляю, как бороться с ним в штрафной площади», — рассказал Герман во время трансляции на своем Twitch-канале.

40-летний Подкользин внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. С 2004 по 2006 год он выступал за «Даллас», за который провел 6 матчей в НБА. В России он играл за «Химки», «Нижний Новгород», «Новосибирск», «Сахалин» и другие клубы. Рост Подкользина — 226 см.

Также Попков рассказал, что «Амкал» хочет побить еще 4 рекорда турнира — самый молодой игрок, самый быстрый рывок во время матча, самый возрастной гол и самый возрастной игрок.

Матч «Калуга» — «Амкал» состоится 19 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: Twitch
  • Orzato

    Откуда информация о том, что Подкользин - самый высокий человек России? Откуда информация что он внесён в Книгу рекордов России? Можно ссылочку? Если что, там указан совсем другой человек. https://reestrrekordov.ru/samyj-vysokij-chelovek-v-rossii-muzhchina/

    17.08.2025

  • Андрей

    Название клуба говорит само за себя, клоуны остаются клоунами

    16.08.2025

