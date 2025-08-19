«Иртыш» и «Темп» сыграют в Кубке России 19 августа

«Иртыш» и «Темп» сыграют во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 19 августа. Время начала игры на стадионе «Красная Звезда» в Омске — в 15.00 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

19 августа 2025, 15:00. МУ СК Красная Звезда (Омск)

Ключевые события игры «Иртыш» — «Темп» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.00 мск.

«Иртыш» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. «Темп» на предыдущей стадии обыграл «Уралец» (2:2, пенальти — 3:1).