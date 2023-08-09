Кавазашвили: «Юран в матче против «Спартака» показал свою зрелость во всем — как тренер и стратег»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран как специалист в кубковом матче со «Спартаком» (4:5) показал свою зрелость во всем.

«С большим удовлетворением могу оценить работу тренеров «Спартака» и «Пари НН». Но хотел бы отметить, что вчера Юран показал свою зрелость во всем: как грамотный футбольный профессионал, как толковый тренер и великолепный стратег. Его футболисты абсолютно четко выполняли все установки, не получилось только остановить Промеса. В целом я был в восторге от игры. В кубковых встречах редко увидишь такие противостояния. Даже резервные футболисты обеих команд, вышедшие в стартовых составах, показали себя великолепно», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

«Пари НН» в группе D FONBET Кубка России расположился на второй строчке (2 очка). В третьем туре клуб из Нижнего Новгорода сыграет с «Краснодаром». Юран возглавляет «Пари НН» с апреля этого года.