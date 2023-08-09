Александров объяснил, что после гола «Спартаку» показал «горячую руку» Хардена
Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о праздновании гола в матче второго тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (4:5)
— После гола вы показали жест, как будто что-то завариваете или помешиваете.
— Это жест Джеймса Хардена, баскетболиста из «Хьюстон Рокетс». Я и раньше так голы праздновал, — приводит «РБ Спорт» слова Александрова.
— Почему?
— Мне нравится баскетбол, а Харден — легенда, знаковая личность для баскетбола, для НБА. Харизматичный и интересный персонаж.
— Почему он сам такой жест показывает?
— Это означает «горячая рука». Если забрасывает мяч в корзину, то рука как будто в огне.
— У вас, получается, горячая нога.
— И голова тоже, учитывая, что в этом матче забил «Спартаку» головой.
После этой игры «Пари НН» в группе D Кубка России расположился на второй строчке (2 очка). В третьем туре клуб из Нижнего Новгорода сыграет с «Краснодаром».
21-летний Александров выступает за нижегородцев с 2022 года. Всего он провел 35 игр в составе «Пари НН», в которых отметился 6 голами.