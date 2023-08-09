Александров объяснил, что после гола «Спартаку» показал «горячую руку» Хардена

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о праздновании гола в матче второго тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (4:5)

— После гола вы показали жест, как будто что-то завариваете или помешиваете.

— Это жест Джеймса Хардена, баскетболиста из «Хьюстон Рокетс». Я и раньше так голы праздновал, — приводит «РБ Спорт» слова Александрова.

— Почему?

— Мне нравится баскетбол, а Харден — легенда, знаковая личность для баскетбола, для НБА. Харизматичный и интересный персонаж.

— Почему он сам такой жест показывает?

— Это означает «горячая рука». Если забрасывает мяч в корзину, то рука как будто в огне.

— У вас, получается, горячая нога.

— И голова тоже, учитывая, что в этом матче забил «Спартаку» головой.

После этой игры «Пари НН» в группе D Кубка России расположился на второй строчке (2 очка). В третьем туре клуб из Нижнего Новгорода сыграет с «Краснодаром».

21-летний Александров выступает за нижегородцев с 2022 года. Всего он провел 35 игр в составе «Пари НН», в которых отметился 6 голами.