Карпукас рассказал о настрое «Локомотива» на ближайшие матчи Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, с каким настроем возвращается в клуб из сборной России.

— С каким настроем возвращаешься в «Локомотив»?

— Две кубковые игры. Будем настраиваться на победу. С большими ожиданиями после зимней паузы.

— Что должно произойти во второй части сезона, чтобы считать его не таким плохим, как сейчас?

— Можно выше подняться в таблице. Думаю, уже от сезона останутся плохие впечатления. Сейчас задача как можно выше подняться.

Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 23 ноября. 27 ноября железнодорожники примут дома «Нижний Новгород» в шестом туре.