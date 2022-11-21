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Сегодня, 00:59

Карпукас рассказал о настрое «Локомотива» на ближайшие матчи Кубка России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, с каким настроем возвращается в клуб из сборной России.

— С каким настроем возвращаешься в «Локомотив»?

— Две кубковые игры. Будем настраиваться на победу. С большими ожиданиями после зимней паузы.

— Что должно произойти во второй части сезона, чтобы считать его не таким плохим, как сейчас?

— Можно выше подняться в таблице. Думаю, уже от сезона останутся плохие впечатления. Сейчас задача как можно выше подняться.

Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 23 ноября. 27 ноября железнодорожники примут дома «Нижний Новгород» в шестом туре.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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24%

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18%

3.70

П2

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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