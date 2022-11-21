Карпукас рассказал о настрое «Локомотива» на ближайшие матчи Кубка России
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, с каким настроем возвращается в клуб из сборной России.
— С каким настроем возвращаешься в «Локомотив»?
— Две кубковые игры. Будем настраиваться на победу. С большими ожиданиями после зимней паузы.
— Что должно произойти во второй части сезона, чтобы считать его не таким плохим, как сейчас?
— Можно выше подняться в таблице. Думаю, уже от сезона останутся плохие впечатления. Сейчас задача как можно выше подняться.
Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 23 ноября. 27 ноября железнодорожники примут дома «Нижний Новгород» в шестом туре.
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