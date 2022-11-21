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Песьяков о травме: «Отскочил, попробую сыграть 27 ноября в Кубке»

Песьяков рассказал о травме, полученной в товарищеском матче с Таджикистаном
Руслан Минаев
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Вратарь сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о травме, полученной в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

— Судя по тому, что вы идете без костылей, травма оказалась несерьезной.

— Да, можно так сказать, что отскочил.

— Как все было в том эпизоде?

— Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа и я еще раз наступил на ногу — неприятный момент. Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее.

— Было МРТ, каков результат?

— Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок, — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В Кубке России «Ростов» ждут два матча — в гостях против «Оренбурга» 23 ноября и дома против «Ахмата» 27 числа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-travma-mozhno-skazat-otskochil-planiruem-sy-grat-27-noyabrya-na-kubok/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
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ТБ 2.5

30%

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ИТБ2 (1.5)

26%

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Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Сергей Песьяков
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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