Песьяков о травме: «Отскочил, попробую сыграть 27 ноября в Кубке»

Песьяков рассказал о травме, полученной в товарищеском матче с Таджикистаном

Вратарь сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о травме, полученной в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

— Судя по тому, что вы идете без костылей, травма оказалась несерьезной.

— Да, можно так сказать, что отскочил.

— Как все было в том эпизоде?

— Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа и я еще раз наступил на ногу — неприятный момент. Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее.

— Было МРТ, каков результат?

— Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок, — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В Кубке России «Ростов» ждут два матча — в гостях против «Оренбурга» 23 ноября и дома против «Ахмата» 27 числа.