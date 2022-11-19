Чернов — о кубке России: «На «Зенит» настраиваться будем по-особенному»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал подготовку к ближайшим матчам Кубка России.

— Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы еще не гарантировали даже первые два места — при определенных раскладах можем вообще третье занять. Все ребята это знают. Надо играть последние два матча с хорошим настроением.

— Если обыграете «Крылья Советов», то гарантируете первое место. Это может сказаться на настрое в игре с «Зенитом»?

— На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, — цитирует Sport24 Чернова.

«Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 23 ноября, а 27 ноября красно-белые отправятся в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».