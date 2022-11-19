Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:09

Чернов — о кубке России: «На «Зенит» настраиваться будем по-особенному»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал подготовку к ближайшим матчам Кубка России.

— Настрой на Кубок России самый боевой, потому что мы еще не гарантировали даже первые два места — при определенных раскладах можем вообще третье занять. Все ребята это знают. Надо играть последние два матча с хорошим настроением.

— Если обыграете «Крылья Советов», то гарантируете первое место. Это может сказаться на настрое в игре с «Зенитом»?

— На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, — цитирует Sport24 Чернова.

«Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 23 ноября, а 27 ноября красно-белые отправятся в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

Источник: Sport24
Никита Чернов
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Локомотив»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости