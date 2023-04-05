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Канчельскис: «Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в ответном матче 1/2 финала Кубка России.

«С этим «Спартаком» давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки. Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день ха-ха. Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший «Спартак». Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь», — цитирует Sport24 Канчельскиса.

«Спартак» по итогам двух встреч уступил «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-04-kanchelskis-skazochniki-a-ne-igroki-kogda-spartak-proigryvayet-dlya-menya-eto-luchshiy-den
Андрей Канчельскис
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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