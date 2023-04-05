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Сегодня, 00:31

«Акрон» песней Шатунова отметил победу над «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболисты «Акрона» отмечают победу над «Динамо» в раздевалке.
Фото пресс-служба «Акрона»

«Акрон» в раздевалке эффектно отметил победу над «Динамо» (0:0, пенальти 4:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

Игроки клуба Первой лиги спели песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Видео было опубликовано в социальных сетях «Акрона».

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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