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«Амкал» выбил белгородский «Салют» из Кубка России, 70-летний Медведев сыграл 23 минуты

Игнат Заздравин
Корреспондент

Клуб медиалиги «Амкал» дома одержал волевую победу над белгородским «Салютом» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Николай Бояркин. На 44-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Давида Папикяна, а победу «Амкалу» принес гол Леона Сабуа на 75-й минуте.

Гости завершили игру вдесятером — на 85-й минуте красную карточку получил Александр Крикуненко.

В стартовом составе «Амкала» на матч вышел бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев, которому в августе исполнилось 70 лет. Он отыграл 23 минуты и был заменен в первом тайме.

«Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России, где сыграет с московским «Велесом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 17:00. Зоркий (Красногорск)
Амкал
2:1
Салют Бл

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ФК Амкал
ФК Салют
Александр Медведев (руководитель)
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