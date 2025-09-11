«Амкал» выбил белгородский «Салют» из Кубка России, 70-летний Медведев сыграл 23 минуты

Клуб медиалиги «Амкал» дома одержал волевую победу над белгородским «Салютом» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Николай Бояркин. На 44-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Давида Папикяна, а победу «Амкалу» принес гол Леона Сабуа на 75-й минуте.

Гости завершили игру вдесятером — на 85-й минуте красную карточку получил Александр Крикуненко.

В стартовом составе «Амкала» на матч вышел бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев, которому в августе исполнилось 70 лет. Он отыграл 23 минуты и был заменен в первом тайме.

«Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России, где сыграет с московским «Велесом».