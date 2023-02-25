Семак о качестве поле в Ульяновске: «Главное, что оно не плыло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Волгой» (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Первый тайм хороший с нашей стороны. К сожалению, счет после первой половины был достаточно скользким. Первые минуты второго тайма были достаточно нервные, но это и понятно, учитывая и погодные условия, и статус кубкового матча. После второго гола стало спокойнее, комфортнее. Довели дело до победы. Ребята — молодцы, старались, играли хорошо и заслуженно победили.

— Много было разговоров о том, где состоится матч. Довольны ли вы тем, что игра прошла в Ульяновске? Насколько качество поля оправдало ожидания?

— Что касается места проведения и погодных условий, мы живем в большой стране и прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля. Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло. Конечно, внесло свои коррективы, мяч дробил, и, естественно, для этого времени года сложно ожидать идеального поля, за исключением южных регионов и нашего стадиона с крышей. Здорово, что мы смогли приехать сюда. Болельщики ждали, город ждал приезда «Зенита». Все довольны, что удалось провести этот матч именно тут, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Своего соперника по второму этапу четвертьфинала Пути регионов «Зенит» узнает по итогам жеребьевки, им станет команда, вылетевшая из четвертьфинала Пути РПЛ.