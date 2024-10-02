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Сегодня, 10:48

Игнатов из-за повреждения пропустит игру с «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов пропустит матч 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

24-летний россиянин пропустит игру из-за мышечного повреждения. Также есть большая вероятность, что Игнатов не сыграет с «Ростовом».

В текущем сезоне Игнатов провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет сегодня, 2 октября и начнется в 19.00 мск.

Источник: Metaratings
Михаил Игнатов
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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