Игнатов из-за повреждения пропустит игру с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов пропустит матч 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

24-летний россиянин пропустит игру из-за мышечного повреждения. Также есть большая вероятность, что Игнатов не сыграет с «Ростовом».

В текущем сезоне Игнатов провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет сегодня, 2 октября и начнется в 19.00 мск.