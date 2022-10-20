Игнатьев выбыл на 4-6 недель из-за травмы, полученной в матче с «Химками»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев выбыл на 4-6 недель из-за травмы, которую получил в кубковом матче с «Химками» (1:0).

Форвард из-за повреждения был заменен в середине первого тайма.

«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Ориентировочные сроки восстановления составляют 4-6 недель», — приводит слова главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного пресс-служба клуба.

«Локомотив» набрал 8 очков и занимает второе место в группе А. У «Химок» 1 очко после 4 туров.