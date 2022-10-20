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Сегодня, 20:32

Иванов жестко раскритиковал судейство в игре против «Сочи»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» победу команды над «Сочи» в Кубке России (2:3).

«Конечно, есть вопросы к судейству! Так нельзя! Мы толком-то в футбол не играли. Только на свистках. Так мы в футбол и не будем играть... Арбир посадил на свистки две команды. Удаления какие-то! Для чего? Да, была эмоциональная игра. Но зачем такое делать? Я недоволен судейством!», — сказал Иванов «СЭ».

На 90+8-й минуте матча произошла массовая потасовка между игроками «Сочи» и «Урала». Иван Миладинович («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Сергей Терехов («Сочи»), Ибраим Сиссе («Урал») и Алексей Каштанов («Урал») получили по желтой карточке. Для последнего она стала второй и он был удален с поля. На 107-й минуте удаление схватил еще один игрок «Урала» Рамазан Гаджимурадов.

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ФК Сочи
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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