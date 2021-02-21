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Гол «Локо» отменен. Почему арбитр Безбородов не смотрел повторы?

17:31
Момент матча «Локомотив» — «Тамбов». Момент матча «Локомотив» — «Тамбов». Момент матча «Локомотив» — «Тамбов».
Момент матча «Локомотив» — «Тамбов».

На 11-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Тамбов» арбитр Владислав Безбородов ошибочно засчитал гол железнодорожников: он не заметил, что в ходе голевой атаки хозяев поля Рифат Жемалетдинов сыграл в мяч правой рукой. Не увидел это и первый помощник рефери Дмитрий Жвакин.

В действия судьи вмешались его видеоассистенты Алексей Сухой и Валерий Данченко. Они провели проверку и убедились, что полузащитник «Локо» действительно нарушил правила игры. Решение фактическое, самому Безбородову не требовалось идти к монитору и смотреть видеозапись. В итоге взятие ворот «Тамбова» было правильно отменено.
(Александр Бобров)

Локомотив — Тамбов

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