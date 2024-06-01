«Зенит» сыграет с «Балтикой» в финале Кубка России в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи «Зенит» — «Балтика» будут доступны на нашем сайте.

В прямом эфире бесплатно смотреть трансляцию можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 17.00 мск. Также следить за финалом Кубка страны можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.

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