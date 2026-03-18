Карседо — об ответной игре с «Динамо»: «Как и в матче с «Зенитом» — «Спартаку» не хватало хладнокровия»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после победы над «Динамо» (1:0) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей красно-белые уступили со счетом 3:5. «Спартак» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Во втором этапе полуфинала Пути регионов команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Зенитом».

— Сегодня у «Спартака» были хорошие моменты, удалось забить. При этом команда не пропустила. Довольны ли вы прогрессом по игре?

— В целом по матчам, и с «Зенитом» это было тоже видно, нам не хватало хладнокровия. Мы работаем над тем, чтобы придать больше уверенности линии нападения. Сегодня команда доминировала, ничего не позволив создать «Динамо». Мы работаем над компактностью. В прошлых матчах не могли сыграть на ноль, сегодня это сделали. Постараемся повторить это в «Оренбурге».

— У Заболотного сегодня было не так много игрового времени. Как оцените его отрезок на поле?

— Антон очень опытный игрок. Он много помогает коллективу, приносит немало пользы. У нас есть Угальде и Гарсия, очень сильные форварды, часто мы играем с одним форвардом, поэтому времени всем может не хватать. Но я доволен Антоном и на поле, и вне его.

— Как вам формат Кубка?

— Мы хотели как можно дальше пройти по верхней сетке. Теперь сыграем с «Зенитом». В прошлом матче с ним мы заслуживали большего. Надеюсь, в следующей игре нам удастся реализовать свое преимущество.

— Недавно вы посещали матч хоккейного «Спартака». Как вам?

— Это очень интересный вид спорта. Мне понравился. Мы болели за «Спартак»! Надеюсь, в будущем появится возможность еще посетить матчи и поддержать команду. В наш первый приезд в Россию мы уже посещали несколько игр. Но теперь это был несколько другой опыт.