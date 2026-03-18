Тюкавин — о пенальти в матче «Зенита»: «Судьи же разбираются»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал пенальти, назначенный в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала (1:0).

«Хочу посмотреть, какой пенальти сегодня поставили в матче «Зенита». Если пенальти ставят, значит он был. Судьи же разбираются», — сказал Тюкавин.

11-метровый удар был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова.

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет со «Спартаком». Московское «Динамо» вышло в финал Пути РПЛ и встретится с «Краснодаром».