Хлусевич — о задачах «Спартака» на Кубок России: «Выигрывать в каждом матче и показывать хороший футбол»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о задачах команды на FONBET Кубок России после вылета в Путь регионов.
— Какие задачи на Кубок?
— Выигрывать в каждом матче, выходить и показывать хороший футбол.
— Не притупляет ли формат Кубка чувство разочарования от этого результата?
— Как уже говорил, такой формат Кубка. Ничего с этим не сделаешь.
— Что было проблемой?
— Посмотрим, выясним, разберем игру. Стандарты не были проблемой.
Красно-белые уступили «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка страны по сумме двух матчей (1:2) и вылетели в Путь регионов, где в первом этапе 1/2 финала сыграют против «Динамо».
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