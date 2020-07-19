«Химки» неожиданно обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России

«Химки» выиграли у «Урала» (3:1) в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России. Команда вышла в финал турнира.

В составе гостей забивали Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. «Урал» отыграл один мяч на 73-й минуте благодаря голу Андрея Панюкова.

Во втором полуфинале «Зенит» примет «Спартак». Начало матча в 18.30 по московскому времени. Финальный матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.

Олимп-Кубок России

1/2 финала

«Урал» (Екатеринбург) — «Химки» — 1:3 (0:3)

Голы: Гапон, 11 (0:1). Трошечкин, 36 (0:2). Полярус, 37 (0:3). Панюков, 73 (1:3).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бавин (Панюков, 70), Егорычев, Калинин, Аугустыняк (Магомадов, 82), Погребняк, Бикфалви, Кухарчик (Ефремов, 60).

«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Корян (Евдокимов, 83), Мартусевич (Георгиевский, 83), Трошечкин (Алиев, 90+2), Боженов, Полярус (Кухарчук, 90+1), Дядюн (Барков, 62).

Предупреждения: Калинин, 10. Емельянов, 56. Дядюн, 60. Тихий, 66. Аугустыняк, 66. Корян, 75. Мартусевич, 80. Данилкин, 86.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Елеференко, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).

19 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена»