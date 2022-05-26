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Дмитрий Губерниев: «Спартаковского духа в нынешнем «Спартаке» практически не осталось»

Губерниев считает, что спартаковского духа в «Спартаке» практически не осталось
Владислав Флегонтов
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Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» провести подготовку к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России на базе в Тарасовке.

«Спартаковского духа в нынешнем «Спартаке» практически не осталось. Я рад, что команда пытается его вернуть через заезд в Тарасовку. А сработает ли это на новичков или легионеров? Не уверен», — сказал Губерниев «СЭ».

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Спартак» занял 10-е место под руководством Паоло Ваноли в сезоне-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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