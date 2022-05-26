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Сегодня, 21:30

Обнародованы призовые БЕТСИТИ Кубка России-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стали известны призовые БЕТСИТИ Кубка России-2021/22.

Как сообщает пресс-служба турнира, призовой фонд в этом сезоне вырос в 16 раз и составляет 152,8 миллиона рублей. Общая сумма выплат будет делиться на две равные части: призовые и целевые.

Отмечается, что средства, полученные от целевых выплат, клубы могут потратить только на развитие детско-юношеского футбола.

Победитель БЕТСИТИ Кубка России получит 40 миллионов рублей, финалист — 10 миллионов.

За выход в элитный раунд турнира, в 1/8, 1/4 и 1/2 финала клубы получат по 2 миллиона рублей. Команды, которые вышли в 1/128 и 1/65 финала, получат по 400 тысяч рублей.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Источник: https://t.me/russiancup_official/350
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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