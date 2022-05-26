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Сегодня, 16:22

«Спартак» будет готовиться к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» на базе в Тарасовке

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Фото ФК «Спартак»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что команда будет готовиться к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» на базе в Тарасовке.

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, в ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сказал Зеленов.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

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ФК Спартак (Москва)
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