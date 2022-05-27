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Сегодня, 10:52

Губерниев назвал финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» финалом десятилетий

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Я очень сильно радел в последние годы за повышение престижа Кубка. Меня всегда дико бесило, когда люди играли вторыми составами, недооценивали матч против соперников, которые ниже по классу. Наконец-то мы пришли к финалу, который является финалом десятилетий. Вывеска отменная на матч, билетов нет. Мне звонит огромное количество людей и просит помочь достать билеты. Может, это даже главный матч в сезоне. Я не помню, чтобы какая-то игра в чемпионате была столь же долгожданной, как финал Кубка России. Посмотрим, кто победит. Осталось дождаться финала», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе Лужники. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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