Ветеран ЦСКА считает, что «Спартак» выиграет БЕТСИТИ Кубок России

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча БЕТСИТИ между «Спартаком» и «Динамо».

«Завоевать кубок «Спартак» может. Оценю победу «Спартака» в 90 процентов. «Динамо» в последнее время показывает очень слабую игру, с огромным счетом проигрывает. Идет очень серьезный спад. Они подходят к этой финальной встрече в самом неблагоприятном состоянии, в разобранном виде. Оборона вообще никакая, пропускает много мячей. Нервное напряжение сказывается и это естественно. «Сочи» обыграл на их же поле. Думаю, что «Спартак» завоюет этот трофей», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.