Семин: «В преддверии финала новость об уходе Шварца не играет никакой роли»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту». Ранее об этом сообщил Kicker.

«Сейчас думать об уходе Шварца нет никакого смысла. «Динамо» — единая команда, они долго шли к этому финалу. После Константина Ивановича Бескова прошло много лет. Поэтому в преддверии финала новость об уходе Шварца не играет никакой роли», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком», который состоится 29 мая.

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.