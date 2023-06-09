Газон «Лужников» готов к Суперфиналу Кубка России

Газон «Лужников» готов принять Суперфинал FONBET Кубка России, сообщили в пресс-службе арены.

«Газон «Лужников» в своем наилучшем, идеальном, состоянии готов встретить игроков и болельщиков Финала Кубка России. Превосходное качество поля «Лужников» оценят все участники грандиозного праздника футбола. Если вдруг во время матча пойдет сильный дождь, дренажная система арены легко справится с этой проблемой», — говорится в сообщении.

Газон «Лужников».

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 11 июня и начнется в 17.00 мск.