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Сегодня, 17:30

Газон «Лужников» готов к Суперфиналу Кубка России

Сергей Разин
корреспондент
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Газон «Лужников».

Газон «Лужников» готов принять Суперфинал FONBET Кубка России, сообщили в пресс-службе арены.

«Газон «Лужников» в своем наилучшем, идеальном, состоянии готов встретить игроков и болельщиков Финала Кубка России. Превосходное качество поля «Лужников» оценят все участники грандиозного праздника футбола. Если вдруг во время матча пойдет сильный дождь, дренажная система арены легко справится с этой проблемой», — говорится в сообщении.

Газон «Лужников».

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 11 июня и начнется в 17.00 мск.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Лужники
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