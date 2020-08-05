Городов вернулся из «Ахмата» в «Краснодар»

Вратарь Евгений Городов подписал контракт с «Краснодаром», сообщает официальный Instagram клуба. 34-летний голкипер подписал двухлетний контракт, до 31 мая 2022 года.

Ранее Городов уже выступал за «быков» с 2011 по 2013 год. В футболке «Краснодара» на счету голкипера 26 матчей, в 8 из которых он оставил ворота в неприкосновенности.

В июне 2013 года Городов перешел из «Краснодара» в «Ахмат» (тогда — «Терек», где выступал до лета 2020 года. За семь лет в составе грозненцев он провел более 140 игр в Тинькофф РПЛ и Кубке России, а так же оформил 42 сухих матча.

По окончании сезона 19/20 срок действия контракта Городова с «Ахматом» истек, и вратарь в статусе свободного агента вернулся в «Краснодар».